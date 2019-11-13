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Son dakika... Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Son dakika... Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 9 personel yaralandı

patlama

Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldiği, depoyu korumakla görevli 9 personelin patlama sonucunda yaralandığı bildirildi.

VALİ ERİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

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