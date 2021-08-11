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Sinop Ayancık'tan son dakika haberleri geliyor. Sağanak yağışlarla birlikte Sinop Ayancık'ın tüm karayolu ulaşımı bir anda kesildi. Sahil yolu ve Erfelek-Ayancık yolunda birçok noktada toprak kayması meydana geldi.

İlçeye ulaşım yolları, üzerine düşen kayalar ve toprakla kapandı. Bazı noktalarda ise dağdan gelen sular ile selden şelaleler oluştu. Ayancık ilçesine son 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağış düştü. Bölgeye gitmek isteyen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de yolların kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşamadı.

İlçede mahsur kalanların kurtarılması için helikopterler görev aldı. Sel baskınıyla karşı karşıya kalan Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi.

KAYIP VE YARALI YOK

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu konuda, “Dün gece batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 mobil komuta aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok” açıklamasında bulundu.

İlçede yağışlar hala devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak su seviyesi zaman zaman yeniden yükseliyor. Boşaltılmış olan Ayancık Devlet Hastanesi şu anda sel sularıyla oluşan gölün ortasında kalmış bir görünüm veriyor. İlçe Jandarma Komutanlığı da yaşanan sel felaketiyle su baskınıyla karşılaştı.

İlçede Ayancık Çayı üzerinde bulunan köprüler selden etkilendi. Bir köprünün ayağı kırıldı. Diğer bir köprünün ise ayaklarının altı boşaldı. Köprü üstünde tomruklar birikti. İlçedeki köprüler kullanılamaz hale geldi. Akarsuyun etrafındaki 10’a yakın iş yeri ise yıkıldı.

HELİKOPTERLERLE AYANCIK'A ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesine giden yolu açmaya çalıştıklarını belirterek, “Köylerden Ayancık’a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık’a ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.

Sinop-Ayancık kara yolunda heyelan nedeniyle kayan viyadükleri inceleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra burada ilçeye ulaşımın sağlandığı yolun açılması için yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yine bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İlçeye 5 noktada bağlantının kesildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağız."

Bakan Karaismailoğlu, bütün ekiplerin ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bir an önce yolları açma çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bölgeden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, hem havadan helikopterlerle hem de karadan yolları açarak ilçeye ulaşma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.