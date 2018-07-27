Kırıkkale'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi eğitimlere almış olacağız" dedi.
Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Soylu törende yaptığı konuşmada, özel bir sahada uzmanlaşmak üzere kurumda eğitim alan genç polislerden çok önemli hizmetler beklendiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Celal Uzunkaya'nın ilk mesai günü olduğunu belirten Soylu, Uzunkaya'yı tebrik etti. Soylu, Türkiye'nin dünyada çok özellikli bir konumda bulunduğunu, terörle, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini ve bu meselelerin büyük oranda coğrafi konum ve birtakım dış saiklerle ilgili olduğunu ifade etti. Soylu, trafik güvenliğinin ise dış bağlantı, coğrafya, güncel siyaset ve dış politikayla ilgisi bulunmadığını belirtti.
"ÜLKEMİZ ÇOK TEDBİR ALDI"
Bakan Soylu, kimsenin kasten trafik kazası yapmayacağını, sürücüler önemsemediği ve kendine fazla güvendiği için dikkatsizlik ve başka nedenlerle kazaların meydana geldiğini söyledi. Bu sorunu toplumun desteği olmadan sadece polisiye tedbirlerle bitirmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Soylu, "Radarla hız kontrolü yapıyorsunuz, aşırı hız yapan araca ceza kesiyorsunuz ama sürücü arabayı sürerken cep telefonu çalıyor, araç kullanırken açıyor ve araç kullanırken bununla konuşuyor. Bir insanın telefonla konuşması 15-20 saniyeyle 1 dakika arası. Bir trafik ekibine denk gelmeye yetecek bir süre değil ama şunu ifade etmem gerekir ki bir kaza yapmak için yeterli ve fazla bir süre. Her şeyi polisin görüp görmemesi üzerine kurgulamamalıyız. Bizlerin kendi vicdanı, bizlerin kendi aklı, kendi muhasebesi, kendi kontrolü idareyi mutlaka ele almak zorundadır. Türkiye geçmişten bugüne trafik kazalarını, can kayıplarını önlemek için gerçekten çok mücadele etti, ülkemiz, hükümetlerimiz birçok tedbir aldı" dedi.
"TUZAK RADAR UYGULAMASINI KALDIRDIK"
Plakaya yazılan ceza oranını azaltıp, yüz yüze ceza oranını bununla dengelemeye çalıştıklarını da anlatan Soylu, şöyle konuştu:
"Bu tedbiri aldığımızda arkadan yazılan ceza oranı yüzde 75, yüz yüze yazılan ceza oranı yüzde 25'ti. Şimdi bunu 50'ye 50 yani yarı yarıya getirme noktasında bir iradeye kadar ilerlemiş durumdayız. Bu noktadan hareketle tuzak radar uygulamasını kaldırdık. Yine algılanan yakalanma riski duygusu için bir adım daha attık. Maket trafik uygulamasını gerçekleştirdik."
Bu uygulamayla maket trafik ekipmanlarının bulunduğu bölgede trafik kazalarında önemli derecede azalma olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Özellikle otobanlarda belli bir hız limitinin üzerine çıkma konusunu kontrol altına aldık. Uygulamanın başladığı geçen yıl 1 Temmuz ile bu yıl 1 Temmuz arasında elde ettiğimiz sonuçlar, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 7 bir iyileşme sağladık, yüzde 6 da ölümlerde eksilme sağladık. Bu, gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa gibi ülkelerde bir yılda elde edilemeyecek kadar büyük bir rakamdır."
"ARAÇ SAYISI ARTTI, KAZALAR AZALDI"
Trafikteki en önemli sorunlardan birinin emniyet kemeri, diğerinin de süratle ilgili olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle dedi:
"Biz bu uygulamayı gerçekleştirmeye başlayınca özellikle 'Otoyollarda araç sayısında bir düşme olur mu?' diye endişe duyduk ama tam tersi oldu. 1 Temmuz 2017 ile 1 Temmuz 2018 arasında otoyollarda araç sayısı yüzde 25 arttı. Bu da çok önemli. Bir yılda otoyollardaki araç sayısı yüzde 25 artmasına rağmen kazalar yüzde 7, ölümler de yüzde 6 oranında azalmıştır. Demek ki tedbir bizim açımızdan çok önemli ve vazgeçilmezdir."
"TEDES'İ KALDIRDIK"
Trafik, Elektrik, Elektronik Denetleme Sistemi'ni (TEDES) de kaldırdıklarını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:
"Şimdiden sonra yavaş yavaş Elektronik Denetleme Sistemi'ni uygulamaya koyacağız. Nedeni şuydu; 200'er, 500'er metre arayla trafik cezalarının kesildiği, vatandaşın evine gittiği zaman da bir kâbusla karşılaştığı tablo önümüzdeydi. Şimdi tüm bunları Türk Standartları Enstitüsü dahil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dahil, uluslararası kurallar dahil, bir yöntemle bugün bir noktaya getirmiş durumdayız. Yavaş yavaş bizim istediğimiz ölçütlerde bunları açmaya ve bu denetleme sistemine de bir şekilde geçmeye başladık. Buradaki temel mesele ceza yazmak değil, hızı kontrol altına almak ve kuralların iyi uygulanmasını sağlayabilmektir. Gerek bu sistemden önceki uyarı levhaları gerek bunların bulundukları yerlerin aslında tam da bizim işimize yarar, kazaları engelleyebilecek şehir içi trafik güvenliğini kontrol altına alabilecek, şehirler arası trafikte de bir şekilde hızdan ve süratten kaza yapmasını engelleyebilecek bir yol yöntem belirlendi. Bu konuda da önemli adımlar atıldı. Bu uyguladığımız ve uygulamaya çalıştığımız yöntemlerin meyvelerini bu süreç içerisinde sürekli almaya çalışacağız."
"EĞİTİME ALACAĞIZ"
Bakan Süleyman Soylu, trafik konusunda polislerin uzmanlaşması için eğitimler verdiklerini de aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sadece eğitimleri burada tutmayacağız, inşallah Eskişehir'de bir trafik okulu, trafik pisti, sürücü eğitim alanı oluşturacağız. Bir taraftan Türkiye'de en çok kaza yapan, kazaya karışan sürücülerimizi orada eğitime alacağız, bir taraftan da buna meyilli olan sürücülerimizi eğitimlere almış olacağız. Aynı zamanda burada cari görevlerini yapan trafik polislerimizin de sürdürülebilir eğitimini mümkün olduğu ölçülerde ortaya koymaya çalışacağız. Halen 6 bin 242 personel ve 1167 ekiple yürütülen bölge trafik denetlemelerine 1750 personelle oluşturacağımız 292 ekip ilave ediyoruz."
Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, dereceye giren polislere sertifikalarını verdi.
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