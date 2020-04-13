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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle istifası Cumhurbaşkanlığınca kabul edilmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Süleyman Soylu'nun, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletin takdirini kazandığı belirtildi.

Terör örgütlerinin ülkedeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Bakan Soylu'nun yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SAHADA GÜÇLÜ KOORDİNASYON"

"Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

"NİHAİ KARAR CUMHURBAŞKANI'NIN"

Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 12, 2020

İKİ SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLEN MUAMMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından görevini bırakacağını duyurduğunda sokağa çıkma yasağının bitmesine 2 saat 15 dakika vardı. İstifanın cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmediğine yönelik açıklama da 23.45'te geldi. Böylece 2 saat içinde istifa ile ilgili muamma çözülmüş oldu.

SOSYAL MEDYADA SOYLU'YA DESTEK

Soylu'nun istifasını açıklamasının ardından Twitter'ın "trending topic" listesi sadece bu konuya ayrıldı. Soylu'ya destek ifade eden "hashtag"lerle yüzbinlerce mesaj atıldı.

"CUMHURBAŞKANI TALİMATIYLA"

Soylu, yasak kararının ardından ilgili genelgeyi valiliklere gönderdiklerini belirterek "İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreçte dört temel meseleyi gözümüzün önünden kaçırmadık. Birincisi kamu düzeninin sağlanması, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi, üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyon" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce 65 yaş üzerindeki ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini, 31 ile giriş-çıkışın sınırlandığını ifade eden Soylu, gelinen noktada, tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtmişti.