'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Suriye'de yaşananlar gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sullivan, yaşananlardan Beşar Esad Yönetimini sorumlu tutarak "Suriye'de olanlar, Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı zâlimce uygulamalardan kaynaklanıyor." dedi.

Sullivan ayrıca muhaliflerin hızlı ilerleyişine de vurgu yaparak "Rusya, İran ve Hizbullah daha önceden verdikleri desteği verecek durumda değiler." dedi.