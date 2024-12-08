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        Haberler Dünya 'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu' | Dış Haberler

        Suriye'de olanlar Esad'ın suçu

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Suriye'de olanlar, Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı zâlimce uygulamalardan kaynaklanıyor. Rusya, İran ve Hizbullah daha önceden verdikleri desteği verecek durumda değiller." diyerek yaşananlardan Beşar Esad rejimini sorumlu tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 01:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 01:33
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        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
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        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Suriye'de yaşananlar gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sullivan, yaşananlardan Beşar Esad Yönetimini sorumlu tutarak "Suriye'de olanlar, Esad rejiminin Suriye halkına uyguladığı zâlimce uygulamalardan kaynaklanıyor." dedi.

        Sullivan ayrıca muhaliflerin hızlı ilerleyişine de vurgu yaparak "Rusya, İran ve Hizbullah daha önceden verdikleri desteği verecek durumda değiler." dedi.

        Sullivan Suriye'de yaşananların Suriye'nin dışına yansımasından endişe duyduklarını ifade ederek sorunun olası bölgesel etkilerine dikkat çekti. Sullivan ayrıca Suriye'de bulunan ABD güçlerini korumaya devam edeceklerini ifade etti ve DAEŞ'in yeniden canlanmaması için gereken dikkati göstereceklerini belirtti.

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