Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." dedi.

Akar, dün Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti.

Başarılı geçen tatbikat dolayısıyla personeli tebrik eden Akar, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliklerine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, "Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle işbirliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu." diye konuştu.

Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını, bu konuda Mehmetçiğin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu, müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir ajandamız yok."