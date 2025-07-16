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        Haberler Gündem TBB Başkan Vekili belli oldu

        TBB Başkan Vekili belli oldu

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, tutuklanan Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:30
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        TBB Başkan Vekili belli oldu
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        TBB Meclisi, Karalar'ın, "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılması sonrası başkanvekili seçimi için toplandı.

        Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başkanvekilliği için aday oldu.

        Oylamanın üçüncü turunda 652 geçerli oydan 453'ünü alan Vahap Seçer, TBB Başkanvekili oldu.

        Vahap Seçer, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisini oy vererek destekleyen birlik üyelerine teşekkür etti. TBB'de tarihi bir süreç yaşandığını belirten Seçer, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'dan teslim aldığı bayrağı beraber taşıyacaklarını söyledi.

        Milletin iradesiyle seçilen belediye başkanlarının tutuklu yargılanarak görevden uzaklaştırılmalarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Seçer, yargılama sürecinin tutuksuz gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

        TBB'yi siyaset üstü bir kurum olarak gördüğünü ifade eden Seçer, parti farkı olmadan, bütün belediye başkanlarını birlik olmaya çağırdı.

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