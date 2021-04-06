2021'de teravih kılınacak mı? SON DAKİKA: Teravihle ilgili açıklama geldi

Diyanet'ten teravih namazı kararı! 0:00 / 0:00

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayına günler kala önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" diye konuştu.

"ORUÇKEN AŞI OLMAKTA SAKINCA YOK"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" uyarısında da bulundu.