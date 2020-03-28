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THY, tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurduğunu, iç hat seferlerinin ise bugün (cumartesi) 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını duyurdu

THY
HABERTURK.COM

Türk Hava Yollar (THY),tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurduğunu açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, iç hat seferlerinin ise bugün (cumartesi) 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını duyurdu.

Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ile mücadele kapsamında, tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

 

 

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