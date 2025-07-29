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        THY uçağında panik anları!

        İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:58
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        THY uçağında panik anları!
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        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağının Antalya'da piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti.

        İtfaiye ekiplerinin tavsiyesi doğrultusunda tedbiren acil durum tahliyesini sağlayan slide açılarak yolcuların uçaktan indirildiğini belirten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

        "Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür."

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