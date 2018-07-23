Kanada'nın Toronto şehirde bulunan Greektown bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Pazar gecesi gerçekleştirilen saldırı yerel saat ile 10'da meydana geldi.

Reuters haber ajansının haberine göre açılan ateş sonucu, içinde çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Saldırganın ise öldüğü duyuruldu.

Toronto Polis Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, "Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları, olayın gerçekleştiği sırada 25 el silah sesi duyulduğunu ifade etti.

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