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İstanbul'da yoğun trafik!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından, yüz yüze eğitimde 2'nci aşamaya bugün geçiliyor. İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı. Trafikte yoğunluk yüzde 54'e çıktı

Son dakika trafik! İstanbul'da yoğun trafik! - Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı. Okulların tekrardan açılmasıyla çalışmaya başlayan servisler trafikte yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54'E ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi. Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

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