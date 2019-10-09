ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna dair açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.

Trump gün içinde Twitter'dan attığı mesajlarda da Washington yönetiminin geçmiş yıllardaki Ortadoğu politikasını eleştirmişti. Trump tweet'inde, "Yüzyıllardır farklı gruplar birbirleriyle çatışıyor. ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da bulunmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği DEAŞ'lı tutukluların sorumluluğunu üstlenmeli. Bizim için sonu gelmeyen aptal savaşlar bitiyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın mesajları şöyle devam ediyor:

"ABD Ortadoğu'da çatışma ve siyaset için 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce büyük askerimiz öldü ya da yaralandı. Bunun yanında milyonlarca insan da yaşamını yitirdi. Ortadoğu'ya gitmek, ülke tarihimizde alınan en kötü karardı."

"Kitle imha silahlarına yönelik yanlış ve kanıtlanmamış delillerle savaşa girdik. Ortada birşey yoktu. Şimdi yavaşça ve dikkatlice askerlerimizi eve geri getiriyoruz. Büyük odağımızda büyük resim var. ABD her zamankinden daha da büyük."

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Hafta başında Suriye ve Türkiye ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamalarla tartışma yaratan ABD lideri, Salı günü attığı tweet'lerdeyse Türkiye'ye övgüler yağdırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyuran Trump, Türkiye'nin ülkesinin büyük ticaret ortaklarından biri ve NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu vurgulamıştı.

Mesajında Suriye'den ayrılma sürecinde olduklarının altını çizen Trump, "Son derece özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk etmemiz hiç bir şekilde mümkün değil, aynı şekilde NATO ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de hep iyi oldu. Türkiye'nin büyük bir Kürt nüfusu var ve Suriye'de bahsi geçen bölgeden sadece 50 asker çektiğimizin, gereksiz bir çatışmaya girmeleri halinde bunun ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı etkileri olacağının farkındalar. Kürtlere hem mali hem de lojistik açıdan yardım ediyoruz." diye yazmıştı.

Trump, Pazartesi günü attığı mesajlardaysa, Ankara'nın Suriye'ye yönelik operasyona başlaması halinde Türkiye'yi 'ekonomik açıdan yok edeceği' tehdidinde bulunmuştu.