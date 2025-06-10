Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Trump California'ya gidiyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump California'ya gidiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, California'nın Los Angeles kentinde protestolar sürerken bir açıklama yaparak, "Bugün Fort Bragg Üssü'ne gideceğim. Müthiş kalabalığa harika bir konuşma yapacağım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump California'ya gidiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, federal yetkililerin Los Angeles'taki mahallelere baskın yaparak birçok göçmeni gözaltına almasının ardından çıkan protesto gösterilerinin 4. gününde California'ya gideceğini duyurdu.

        Eyaletteki Fort Bragg Askeri Üssü'ne gideceğini bildiren Trump, "Orada müthiş bir kalabalığa harika bir konuşma yapacağım" dedi.

        Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "Eğer son üç gecedir Los Angeles'a "ASKERLERİ GÖNDERMESEYDİM", bir zamanların o güzel ve büyük şehri şu anda yerle bir olmuş olurdu, tıpkı beceriksiz bir Vali ve Belediye Başkanı yüzünden Los Angeles'ta 25 bin evin yerle bir olması gibi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum