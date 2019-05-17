Kiev Bölge İdare Mahkemesi'nde, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Başbakan Vladimir Groysman, Parlamento Başkanı Andrey Parubiy, devlet enerji şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu Başbakanı Andrey Kobolev'in de aralarında olduğu 180 üst düzey devlet görevlisinin parlamento seçimlerinin ardından bir yıl boyunca yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talebiyle dava açıldı.

Davada ayrıca, Ukrayna polisinin ve istihbarat servisi SBU'nun görevlerini yerine getirmediği, böylece yolsuzluklara karıştığından şüphelenilen siyasilerin organize suçlar işlemesinin önünün açıldığı iddiasına yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ukrayna Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu iddiasıyla geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

Poroşenko'nun, 2016 yılında devlet kontrolüne geçen ülkenin en büyük bankası Privatbank ile ilgili yürütülen dava sürecinde hakimlere baskı uyguladığı iddiasının incelendiği belirtilmişti.



Ukayna'da devlet, ülkenin en zengin isimlerinden İgor Kolomoyskiy'nin sahibi olduğu Privatbank'a 2016 yılında el koymuştu.



Ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kolomoyskiy, geçen ay Privatbank'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.



Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak yemin töreninin ardından görevine başlayacak.