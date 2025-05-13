Ukraynalı bir üst düzey yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin perşembe günü İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için bulunacağını, Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

Zelenskiy, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da iki liderin İstanbul'da hazır bulunması gerektiğini söylemiş, katkı sağlayabileceğini düşünürse kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti.

Rusya görüşmelere katılıp katılmayacağını ve hangi düzeyde katılacağını henüz netleştirmedi.

PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mayıs akşamı basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

11 Mayıs günü Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.