Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin | Dış Haberler

        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin

        Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerede sadece Rusya lideri Putin'le görüşeceğini, Rusya delegasyonuyla görüşmek için İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukraynalı bir üst düzey yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin perşembe günü İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için bulunacağını, Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

        Zelenskiy, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump da iki liderin İstanbul'da hazır bulunması gerektiğini söylemiş, katkı sağlayabileceğini düşünürse kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti.

        Rusya görüşmelere katılıp katılmayacağını ve hangi düzeyde katılacağını henüz netleştirmedi.

        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim Haberi Görüntüle

        PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Mayıs akşamı basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

        11 Mayıs günü Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı