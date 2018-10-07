Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan'la aynı filmde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmış 64 yalındaki yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser ile mücadele eden ünlü yönetmenin cenazesi bugün Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Akay, “Türk sinemasının emektar ismi yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'yi kaybettik. Kanser hastalığı ile savaşan Renklidere, maalesef mücadelesini kaybetti. Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Yunus Bülbül, Devran Çağlar ve Fulden Uras gibi isimlerin filmlerini çekmiş ve ‘Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Cenazesi bugün 7 Ekim 2018 Pazar günü, Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve aynı hastalıktan kaybettiği eşi Zinnur Hanım'ın yanına, Akçaalan Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

Kamil Renklidere, 1 Ağustos 1954 tarihinde Karaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Aydın'da okudu. Daha sonra Karaman'da Sanat Enstitüsünü bitirip 1974 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi. Aynı yıllarda reklam sektöründe çalışmaya başladı. Sektörün bütün kollarında çalışarak alaylı eğitimini tamamlayan Kamil Renklidere, 1978 yılında sinema alanına geçti. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1986 yılında "Hastahane" filmiyle yönetmenliğe başladı. 1992-1997 yılları arasında atv'de şef yönetmenlik yaptı.

Yönetmen Filmografisi:

Sevmek Günah mı 1985

Hastahane 1986

Yalnız Efe - 1987 (Televizyon Filmi)

Aşığım Aşık 1987

Son Yüzelli Metre 1987

Rıza Beyin Polisiye Öyküleri - 1988 (Televizyon Filmi)

İtirazım Var 1989

Raslantı 1989

Yalnızlar 1990

Acılar İçinde 1990

Mutsuzlar 1990

Köroğlu - 1991 (Televizyon Filmi)

Polis -1992 (Televizyon Filmi)

Terzi Baba - 1993 (Televizyon Filmi)

Haberci - 1993 (Televizyon Filmi)

Kurtarıcı - 1995 (Televizyon Filmi)

Ağaçlar Ayakta Ölür 2000

Oyuncu Filmografisi

Hazal 1979

Çark 1987

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler:

Ağacın Kanı Katran - 2014

Sürmene - 1995

Tokat - 1993

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