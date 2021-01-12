Üreticiler endişeli: 40 yıldır görmedim 0:00 / 0:00

İHA

Kuraklık, Gaziantep'de fıstık ağaçlarını da etkiledi. Kentte bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçları için sulama sistemleri kuruldu.

Türkiye genelinde, iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyor. Birçok bölgede farklı seviyelerde yaşanan bu durum, Gaziantep’te fıstık üreticilerini kara kara düşündürüyor.

Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle Türkiye genelinde kurak geçen bir dönemden yaşanırken kuraklığın en çok yaşandığı bölge olan Güneydoğu’da fıstık ağaçları da kurumaya başladı. Bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine çiftçiler, sulama sistemi kurarak kuraklığın etkisini azaltmaya çalışıyor.

'40 YILDIR ÇİFTÇİYİM BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM'

Çiftçi Lütfü Şimşek yağışın yağması gereken dönemin kurak geçtiğini belirterek, "40 senedir çiftçiyim yılın ilk ayında böyle kuraklık görmedim. Kurak geçtiği için kuyulardan fıskiye ile ağaçları suluyoruz. Çünkü fıstık ağaçlarının bu aylarda suya ihtiyacı var onun için suluyoruz. Yoksa verim alamayız. İnşallah bu aylarda yağış düşer. Bu ağaçlar 2 sene böyle devam ederse kurur. Hala vaktimiz var. inşallah bu iki ay yağışlı geçer" dedi.

ARABAN'DA FISTIK AĞAÇLARI ERKEN UYANDI

Gaziantep'in Araban ilçesindeki fıstık ağaçları ise, sıcaklık ve kuraklık nedeniyle erken uyandı. Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, sıcak ve kuraklıktan fıstık ağaçlarının etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacıyla Araban Ovası'ndaki fıstık bahçelerini gezerek, inceleme yaptı. Bu dönemde uykuda olması gereken Antepfıstığı bahçelerindeki ağaçların küresel ısınmaya bağlı olarak gündüzlerin mevsim normallerinin üzerine sıcak olması ve kuraklık nedeniyle erken uyandığını ifade etti.

'ÜRETİCİLER ENDİŞELİ'

Altun, "Ağaçların dallarındaki fıstık meyvelerine dönüşen karagözler yani tomurcuklar sıcak havalar ve kuraklık nedeniyle erken uyandı, patlama ve çiçek açma aşamasına geldi. Süreçte yaşanacak olan don, şiddetli yağış ve rüzgar durumunda bu çiçekler zarar görebilir ve dökülür. Bu durum ise üreticilerimizin hasat rekoltesini düşürerek, mağdur olmasına sebep olabilir. Bu yüzden üreticiler endişeli" diye konuştu.

'SARIMSAK VE HUBUBAT ÜRETİCİLERİ DE AYNI DURUMDA'

Araban Ovası'nda 130 bin dönüm alanda Antepfıstığı dikili olduğunu hatırlatan Başkan Altun, bölgede 4 bin dönüm arazide zeytin, 3 bin dönüm arazide üzüm, 2 bin dönümde badem, 2 bin dönümde de farklı meyveler yetiştiren üreticiler ile son dönemlerde artan sarımsak ve hububat üreticilerinin de aynı durumdan mağdur olabileceğini de ifade etti. Altun, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların olumsuz etkilerinden kurtulmak için tüm çiftçilerin, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi ve yağışların başlaması için dua ettiğini de sözlerine ekledi.