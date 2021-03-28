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HaberlerGündemÇevreFLAŞ GELİŞME! Son dakika: Uzungöl'de yeni imar planında 30 davadan 6'sına yürütmeyi durdurma kararı
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Uzungöl için mahkemeden flaş karar!

Doğu Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın belirli kısımları için açılan 30 davadan 6'sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmar planı hazırlanırken Uzungöl'de yaşayan yerel halkın taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen vatandaşlar, yeniden hazırlanacak imar planında Uzungöl sakinlerinin de gözetilerek ortak karar alınmasını istedi

FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Uzungöl'de yeni imar planında 30 davadan 6'sına yürütmeyi durdurma kararı
Uzungöl'de flaş gelişme!
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DHA

Doğu Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışmasına ilişkin açılan 30 davadan 6'sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan mahkemeye taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, '1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı' hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı.

30 KİŞİ PLANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'80 NOKTAYA İTİRAZ VAR'

Trabzon İdare Mahkemesi'nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak düzenleme yapılmasını istedi. Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80'i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar olduğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Mahkeme, ara karar olarak 6 vatandaşın davasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu ise henüz sonuçlanmadı. Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini karşılanması için açılan bu davaların bizim asıl hedeflerimize ulaştıracaktır" dedi.

'BUGÜNE KADAR PLANLAR İTİRAZLAR SONUCU İPTAL EDİLDİ'

Hazırlanan imar planının uygulanması halinde, yöre halkının gelecekte sorun yaşayacağını öne süren Akyüz, "Asıl amaç küçük olan parsellerin bütünsel olarak kullanılmasını sağlamak iken maalesef karşımıza çıkan sonuç 40 hatta 80 ortaklı alanlar. Bu da gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların önünü açıyordu. Planı orada yaşayan insanlarla birlikte devletin de beklentilerini karşılayacak şekilde yerinde uygulanabilir bir plan olmasını talep ediyoruz. 56 yıldır Uzungöl'de plan olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar planlar geldi ve itirazlar sonucu iptal edildi. Bu planın uygulayıcıları burada yaşayanların hassasiyetlerini dikkate alarak, beraber ortak bir çerçevede plan yapalım ve daha sonra vatandaşın itiraz etmesini de engellemiş oluruz" diye konuştu.

'EKSİKLER DİKKATE ALINARAK DURDURMA KARARI VERDİ'

Planın Uzungöl´ün geçmişi ve yaşayan halkını yok sayılarak hazırlandığını ileri süren Mehmet Keleş, "Çok fazla eksiği olan bir plan olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme de bunu dikkate alarak durdurma kararı verdi. Bence çok olumlu bir karar. Umuyorum ki iptal edilip Uzungöl'ün gerçeklerini dikkate alarak planlanmasına gidilir" dedi.

'YERLEŞİK HAYATIN DEVAM ETTİĞİ DİKKATE ALINMALI'

Uzungöl´de imar planı hazırlanırken ortak fikrin dikkate alınmasını isteyen Keleş, "Uzungöl halkının yüzde yüzüne yakını bunu istiyor. Bu bir zorunluluktur, gerçektir. Biz dikkate alınmalıyız. Oradaki yerleşik hayatın da turizmin dışında da devam ettiğini de dikkate alınmalı. Eğitim alanlarımız mevcut ama buna eklenti yapılacaksa sözde değil özde olmalı. Uzungöl yeni şehir olmadı, yaklaşık 60 yıl boyunca belediyeydi. Mahalle olduktan sonra buraya şehirleşme planları yapıldı. Uzungöl geleceğe hazırlanacaksa gerçekler gözetilerek geleceğe hazırlanmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ PLAN EN KISA SÜREDE ASKIYA ÇIKARTILACAKTIR'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planı ile ilgili mahkemenin ara karar verdiğini belirterek, dava konusu olan itirazlarla ilgili savunmalarının istendiğini söyledi. Tok, "Yürütmeyi durdurma kararının iptalini isteyerek bir üst mahkemeye itiraz yapıldı. Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir. Uzungöl'de evi barkı olan, orada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var ve onları yormadan, mağdur etmeden, sürece dahil ederek yeni bir planın hazırlanacağını düşünüyorum. Sürecin içinde olmayı istemek ve hukuki haklarını aramak vatandaşın doğal hakkıdır. Yargı ne karar verirse saygı duyacağız" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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