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Van'ın Açıkyol - Muradiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre bölge sakinlerinde can veya mal kalbı olmadığı belirlendi. İşte, 14 Mart Türkiye'de meydana gelen son depremler...
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 14, 2019
TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER (14 MART)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.03.14 16:24:07 38.6057 43.1567 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel2019.03.14 16:18:57 38.9727 43.7078 5.0 -.- 3.9 4.1 ACIKYOL-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.03.14 14:39:12 37.1593 30.7503 2.8 -.- 1.8 -.- KARAOZ-AKSU (ANTALYA) İlksel
2019.03.14 13:37:08 39.5138 23.9782 22.3 -.- 4.0 4.0 YUNANISTAN İlksel
2019.03.14 12:59:27 37.1895 28.1498 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2019.03.14 12:56:03 39.6148 30.6825 0.0 -.- 1.7 -.- KIRAVDAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.03.14 12:55:57 39.4105 30.6540 0.0 -.- 2.0 -.- ORENCIK-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2019.03.14 12:54:59 35.2983 33.4078 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.03.14 12:29:39 39.2033 26.0560 13.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.14 12:27:18 37.2823 31.9170 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.03.14 12:04:45 37.1935 27.8160 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.14 11:36:40 39.6760 25.5030 5.0 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.03.14 11:36:41)
2019.03.14 10:32:47 39.0300 37.2480 0.0 -.- 2.0 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.14 10:25:30 37.1770 28.2197 0.0 -.- 1.3 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel
2019.03.14 10:22:23 37.0123 36.0412 7.1 -.- 1.7 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.03.14 10:15:12 37.2043 28.1617 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) REVIZE01 (2019.03.14 10:15:12)
2019.03.14 09:02:25 35.5210 29.8045 2.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.14 08:51:58 40.1690 45.0310 5.0 -.- 2.4 -.- AZERBAYCAN İlksel
2019.03.14 08:20:17 38.4693 33.9797 7.2 -.- 1.9 -.- TOPAKKAYA-(AKSARAY) İlksel
2019.03.14 07:28:21 40.5180 27.5400 24.4 -.- 1.7 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2019.03.14 07:24:45 37.6298 26.9212 10.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.14 04:39:45 39.0003 26.2785 8.8 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.14 03:07:37 38.8402 27.4790 15.3 -.- 2.4 -.- SARISIGIRLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.03.14 01:41:58 37.1070 28.5783 13.5 -.- 1.8 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2019.03.14 00:56:54 38.9758 25.0415 16.4 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel
2019.03.14 00:49:02 37.0588 28.0953 13.7 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2019.03.14 00:26:08 37.7145 37.4195 6.6 -.- 1.7 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
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