Van'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.31'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 11,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü önce 4.1 olarak verip sonra 4.2 olarak revize etti.

Van'dan gelen haberlerde, olumsuz bir durumun yaşanmadığı, depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybının şimdilik söz konusu olmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.02.18 19:31:29 38.5218 44.3045 5.0 -.- 4.1 4.2 KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel 2019.02.18 16:01:21 37.1647 36.2388 0.0 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel 2019.02.18 15:55:33 35.6270 33.3397 27.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.18 15:45:54 40.0352 25.0082 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.02.18 15:13:06 39.0428 37.2872 0.0 -.- 1.7 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.02.18 14:42:25 39.5670 26.1133 5.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.02.18 14:04:29 39.6283 29.4480 0.0 -.- 1.8 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.02.18 14:00:34 39.7048 42.8658 21.5 -.- 1.7 -.- BADILLI-(AGRI) İlksel 2019.02.18 13:41:58 35.1273 33.5713 3.5 -.- 1.1 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel 2019.02.18 12:57:57 35.2618 33.3325 0.0 -.- 1.0 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel 2019.02.18 12:56:14 35.3452 33.5805 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel 2019.02.18 12:46:37 39.5445 28.8525 12.3 -.- 1.5 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.02.18 12:42:33 37.8542 27.7982 4.3 -.- 1.3 -.- KUYULU-(AYDIN) İlksel 2019.02.18 12:36:04 38.3708 27.9875 13.7 -.- 1.4 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel 2019.02.18 12:34:41 36.9132 27.2907 7.9 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.18 12:28:19 40.0952 38.8547 21.7 -.- 1.7 -.- USLUCA-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel 2019.02.18 12:13:59 37.2087 27.7818 6.0 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.18 12:06:51 37.2198 27.8310 0.0 -.- 1.9 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.18 12:05:03 37.7257 36.3298 6.8 -.- 1.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.02.18 12:04:07 38.3475 36.4703 0.0 -.- 1.9 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel 2019.02.18 11:58:04 37.2050 27.8275 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.18 10:22:41 38.8650 27.2513 9.6 -.- 1.7 -.- YUNTDAGYENICE-(MANISA) İlksel 2019.02.18 09:06:15 40.0895 34.4567 5.2 -.- 1.4 -.- BESKIZ-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.02.18 08:56:39 39.9417 27.9598 0.0 -.- 1.5 -.- TASKESIGI-(BALIKESIR) İlksel 2019.02.18 08:56:14 39.5360 26.3562 5.3 -.- 1.9 -.- ILYASFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.02.18 08:20:51 36.6120 34.1073 5.4 -.- 1.3 -.- ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.02.18 08:16:08 39.6573 26.3680 5.0 -.- 1.1 -.- BILALLER-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.02.18 07:58:36 36.8477 28.0422 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.18 07:56:14 36.8470 28.0278 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.18 07:32:08 36.8605 28.0398 8.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel