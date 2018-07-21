SON DAKİKA HABERİ: Van’ın Çaldıran ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çaldıran ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SON DEPREMLER

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