Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

Kadir Gecesi mesajları bin aydan hayırlı olduğuna inanılan bu mübarek günde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sevdiklerini bu mübarek günde Sıla-i Rahim sünnetini yerine getirip yakından ziyaret edemese de telefon ve sosyal medya mesajlarıyla tebrik etmek isteyenler için en güzel resimli Kadir Gecesi mesajları galerisini haberimizde derledik. İşte ayetli hadisli ve dualı Kadir Gecesi mesajları...

  • 01
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Kadir Gecesi resimli mesajları 2022 yılı Ramazan Ayı'nda da tıpkı diğer yıllardaki gibi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. feyiz ve berketinden şüphe edilmeyen bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an ayeti ile müjdelenen bu mübarek gecede sevdiklerini tebrik edip sevgili peygamberimizİN sıla-i rahim sünnetini yerini getirmek isteyenler merak içerisinde Kadir Gecesi mesajları galerisini araştırıyor. İşte en güzel Kadir Gecesi msajları...
  • 02
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

     
  • 03
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

     
  • 04
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

     
  • 05
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.  

     
  • 06
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

     
  • 07
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

     
  • 08
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.  

     
  • 09
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.  
  • 10
    Son dakika: YEPYENİ! 2022 Kadir Gecesi mesajları resimli galerisi: Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.