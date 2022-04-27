Kadir Gecesi resimli mesajları 2022 yılı Ramazan Ayı'nda da tıpkı diğer yıllardaki gibi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. feyiz ve berketinden şüphe edilmeyen bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an ayeti ile müjdelenen bu mübarek gecede sevdiklerini tebrik edip sevgili peygamberimizİN sıla-i rahim sünnetini yerini getirmek isteyenler merak içerisinde Kadir Gecesi mesajları galerisini araştırıyor. İşte en güzel Kadir Gecesi msajları...