Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) "akademisyenleri ihraç yetkisi"ne tepki gösterdi. “Kamudan ihraçlara üç yıl daha olanak sağlayan” madde kapsamında, akademik personeli kamudan çıkartma yetkisi verilen YÖK, komisyona gönderdiği itiraz metninde “YÖK’ün, öğretim elemanlarının kamu görevlerinden ihracında yetkili kılınması, ihraç kararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını zorlaştıracaktır” denildi. YÖK yetkililerinin itirazı üzerine maddenin Genel Kurul’da önergeyle değiştirilmesi gündeme geldi. Önergenin hazırlanacak olması halinde, TBMM’den YÖK’e bilgi verileceği kaydedildi.
Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu'nda, OHAL sonrası düzenlemeleri içeren yasa teklifinin kabul edilmesine YÖK’ten “uyarı niteliğinde” itiraz geldi. YÖK’ün, Adalet Komisyonu’na gönderdiği metinde şu ifadeler yer aldı:
DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE
"7. bend bu şekliyle yasalaştığı takdirde üniversitelerin kadrolarında bulunan akademik personelin kamu görevinden ihraç işlemlerinin sağlıklı olarak tesis edilmesi mümkün görülmemektedir. Üniversitelerimiz, Anayasamızda ve kanunda zikredildiği gibi kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumlardır. Üniversitelerimiz YÖK’e bağlı “taşra teşkilatı” değildir. Üniversitelerde ilan edilecek akademik kadroların sayıları ve ilan şartları üniversitelerce belirlenmektedir. Bu kadrolara başvuran adayları değerlendirecek jüri üyeleri de üniversitelerce belirlenmektedir.
Atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahil FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaki ve irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat, devletin ilgili kurumlarıyla yapılan yazışmalar neticesinde üniversitelerce tespit edilmektedir. Üniversitece yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde atamalar da YÖK tarafından değil rektör tarafından yapılmaktadır. 703 sayılı KHK, 2, 3 ve 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile rektör ve öğretim elemanı planlamalarına karar alma ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin kadro ilanlarına ilişkin YÖK yetkileri tamamen kaldırılmıştır.
SAVUNMA ZORLAŞACAK
Atama sürecinde bütün işlemler üniversitelerimiz tarafından yapılmakta olup üniversitelerde rektör ataması dahil hiçbir atamada YÖK’ün dahli ve yetkisi artık bulunmamaktadır. Bu yüzden, atama sürecinin hiçbir aşamasında dahli ve yetkisi bulunmayan YÖK’ün, öğretim elemanlarının kamu görevlerinden ihracında yetkili kılınması bu teklifin 23. Maddesinin b fıkrasının 10. Bendi ile çelişmesinin yanı sıra ihraç kararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını da zorlaştıracaktır. Bugüne kadar uluslararası akademik platformlarda konuya ilişkin yapılan ve muhataplarca makul karşılanan bu süreçlerin; özellikle üniversite yönetimlerince yerinden yürütüldüğü şeklindeki argüman artık ortadan kalkacaktır. Sonuç olarak atamaya yetkili olunmayan akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının YÖK tarafından yapılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.