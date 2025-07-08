Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli adliyede

        Yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli adliyede

        İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

        AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelenmişti.

        Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlenmişti.

        REKLAM

        Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edilmişti.

        Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı tespit edilen 4 şüpheli belirlenmişti.

        Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN, İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YAKALANDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evrak incelenmişti.

        REKLAM

        Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edilmişti.

        Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı belirlenmişti.

        ÖRGÜTSEL ÇÖZÜLMEYİ ENGELLEMEYE YÖNELİK FAALİYET İDDİASI

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilmişti

        Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan ile avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun bu tespitler sonucu gözaltına alındığı öğrenilmişti.

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

        Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapılmıştı.

        Bu kapsamda Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

        Öte yandan, şüphelilerin iş insanı oldukları öğrenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!