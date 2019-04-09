Yüksek Seçim Kurulu ( YSK)'dan karar çıktı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıdan AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi reddedilirken 21 ilçedeki 51 sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verildi. Büyükçekmece'deki durum ise daha sonra karara bağlanmak üzere ertelendi.



51 SANDIK YAKLAŞIK 15 BİN OYA KARŞILIK GELİYOR



YSK'nın 51 sandıkta yeniden sayıma hükmetmesi o sandıklarda kaç oy olduğu sorusunu akıllara getirdi. 1 sandıkta yaklaşık 300-350 oy bulunduğundan toplam sayı yaklaşık 15 bin oya karşılık geliyor...



İSTANBUL'DA TÜMDEN SAYIM YAPILMAYACAK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre YSK'nın aldığı bu kararla İstanbul'da tümden sayım yapılmayacak. İstanbul'da tamamlanma aşamasında olan sayımlar bittiğinde tablo netleşmiş olacak.



"OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"



YSK toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan AK Parti YSK Temsilcisi Rüştü Özel şöyle konuştu: "Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul’da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz reddedildi. Olağanüstü itiraz talebiyle yeniden geleceğiz".



CHP TEMSİLCİSİ: 51 SANDIĞIN SAYILMASI İLE SÜREÇ SONA ERECEKTİR



CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



AK Parti, İstanbul'da 31 ilçe için büyükşehir belediye başkanı seçimlerinde kullanılan oyların tamamının,bu ilçelerdeki tüm sandıklarda sayılmalarını istedi. Yeniden sayım taleplerini kabul etmeyen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının kaldırılması itirazları, YSK tarafından ayrı ayrı incelenerek,31 ilçe ilçe için yapılan yeniden sayım itirazlarının tamamı reddedildiler.

Ancak itiraz dilekçelerinde sayım döküm cetveli (çetele) boş veya imzasız olduğu iddia edilen sandıklarda incelemeler yapıldı. Buna göre sehven doldurulmamış veya eksik doldurulmuş 21 ilçede sadece toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.



Böylece 51 sandığın sayılması ile oy sayım süreci sona erecektir.



Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi.

Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir. İtirazlar böylece sona ermiş oldu.



BUNDAN SONRA NE OLACAK?

YSK önümüzdeki üç gün içinde siyasi partilerin itirazlarını alacak. Bundan sonraki üç günde karar verme süreci devreye girecek. 13 Nisan'da bu süreç tamamlanacak. Ayrıca her seçimde olduğu gibi bu seçimde olağanüstü itiraz süreci' denen bir seçenek daha bulunuyor. Bu da siyasi partilerin her yerde usulsüzlüklerin olduğu, maddi hatalar yapıldığı gibi olağanüstü tespitte bulunursa, seçim itiraz sürecinin tamamlanmasından ve İstanbul'da ilgili kişi mazbatayı almasında sonra sözkonusu parti İstanbul'da seçimlerin tümden iptaline ilişkin itirazda bulunabiliyor...



















