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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Denizli, Akdeniz ve Hatay'da deprem oldu. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ''AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 13 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 07:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 07:59
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Denizli, Akdeniz ve Hatay’da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 13 Ağustos 2024 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

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        HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

        Suriye’nin Salamiyah, Hamah bölgesinde ve Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 00:02’de bir deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 25.81 km derinliğinde gerçekleşti.

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        Suriye’nin Salamiyah, Hamah bölgesinde ve Hatay’ın Altınözü ilçesinde saat 01:48’de bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 24.27 km derinliğinde gerçekleşti.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı bölgelerde büyüklüğü 2.3 ile 4.4 arasında değişen birçok sarsıntı yaşandı.

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        DENİZLİ SALLANDI!

        Denizli’nin Güney ilçesinde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi.

        Saat 03:04’te yaşanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken derinliği ise 6.93 km olarak kayıtlara geçti.

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        AKDENİZ’DE DEPREM!

        Akdeniz’de saat 04:35’te 4.2 büyüklükte ve 7.0 derinlikte bir deprem meydana geldi.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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