Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Aralık 2024 AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Afyonkarahisar deprem ile sallandı! 13 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre, Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri Afyon deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, 13 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Afyonkarahisar deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:40 Güncelleme: 13.12.2024 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Büyük küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD son dakika verilerine göre, Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Afyonkarahisar deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 13 Aralık 2024 son depremler listesine eklendi.

        2

        AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 12.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        AFYONKARAHİSAR DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:3.9 (Mw)

        Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)

        Tarih:2024-12-13

        Saat:07:35:02 TSİ

        Enlem:38.69639 N

        Boylam:31.47139 E

        Derinlik:12.51 km

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Göz göze
        Göz göze
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"