Son depremler listesi 14 Ağustos 2024 Çarşamba: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü için sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük depremler Malatya ve Hatay’da ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 14 Ağustos son depremler listesi…