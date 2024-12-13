Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Büyük küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD son dakika verilerine göre, Afyonkarahisar ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Afyonkarahisar ve Ege Denizi deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 14 Aralık 2024 son depremler listesine eklendi.