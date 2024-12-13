Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ARALIK: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Afyonkarahisar ve Ege Denizi'nde deprem! 14 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre, Afyonkarahisar ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Afyon ve Ege Denizi deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte, 14 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Afyonkarahisar ve Ege Denizi deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Büyük küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD son dakika verilerine göre, Afyonkarahisar ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Afyonkarahisar ve Ege Denizi deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 14 Aralık 2024 son depremler listesine eklendi.

        2

        EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:34'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 4.8 olarak ölçülen deprem, yerin 15.73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 07.35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 12.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        AFYONKARAHİSAR DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:3.9 (Mw)

        Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)

        Tarih:2024-12-13

        Saat:07:35:02 TSİ

        Enlem:38.69639 N

        Boylam:31.47139 E

        Derinlik:12.51 km

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar