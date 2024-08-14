Son depremler listesi sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük depremler İzmir, Malatya ve Hatay’da ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…