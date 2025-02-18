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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Ege Denizi depremleri devam ediyor! 18 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 18 Şubat 2025 Salı günü verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:44 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:44
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        Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, bir süredir beşik gibi sallanan Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. İşte, 18 Şubat 2025 Son depremler listesi...

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        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:04’te merkez üssü Ege Denizi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        18 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-18 07:04:20 36.59389 25.63778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

        2025-02-18 06:30:38 36.565 25.61139 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-18 06:09:4736.5652825.551947.0ML3.6Ege Denizi

        2025-02-18 05:54:03 36.58667 25.54583 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

        2025-02-18 05:29:2336.5397225.509177.0ML3.2Ege Denizi

        2025-02-18 05:23:31 36.57722 25.53333 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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