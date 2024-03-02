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        Haberler Gündem Son depremler listesi 2 Mart 2024: AFAD ve Kandilli ile en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Güncel veriler açıklandı! İşte 2 Mart son depremler listesi

        Türkiye'de anbean birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu küçük ve yerin kilometrelerce altında olduğu için hissedilmiyor ancak hepsi anlık verilerle ölçülüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre; 2 Mart Cumartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 08:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 08:10
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        1

        Son depremler listei 2 Mart... Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. 2 Mart günü yurt genelinde farklı şehirler, küçük çaplı da olsa sallandı. Sizler için güncel deprem listesinden; son depremleri listeledik. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre; 2 Mart Cumartesi son depremler listesi...

        2

        MUĞLA'DA DEPREM!

        Gece saat 00.56'da Muğla Marmaris'te, 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

        3

        ÇANAKKALE SALLANDI

        Çanakkale sabaha karşı 4 sularında 2.3 ile sallandı. Deprem 13 kilometrede gerçekleşti.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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