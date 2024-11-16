Son maç! Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderliği hedefleyen Türkiye, son maçında Karadağ ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, grubu zirvede tamamlayıp A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkacak. Deplasmanda oynanacak bu kritik mücadele, hem heyecan dolu anlara sahne olacak hem de taraftarların büyük ilgisini çekecek. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
Milli heyecan UEFA Uluslar B Ligi’nde son kez sahne alıyor. Galler maçı ardından gruptaki liderliğini koruyan Türkiye, zorlu Karadağ deplasmanına çıkıyor. Vincenzo Montella’nın önderliğindeki milliler, A Ligi’ne yükselme hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele edecek. Heyecan dolu bu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Karadağ - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
LİDERLİK SON MAÇA KALDI!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. A Milli Futbol Takımımız, Salı günü Karadağ karşısında grubunu lider bitirmek için mücadele edecek.
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Maçın TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA YOK
Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.