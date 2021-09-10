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Son orka Kiska yıllardır beton tankın içinde! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kanada'daki Marineland hayvanat bahçesinde yıllardır beton tankın içinde tutulan ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğu anlar görüntülendi.

Eski bir eğitmen Phil Demers tarafından paylaşılan videoda, 10 yıldır yalnız yaşayan Kiska’nın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurduğu görüldü.

— Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

"HAYATTA KALAN SON ORKA"

Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.

— Phil Demers (@walruswhisperer) September 8, 2021

"BU KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI, PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Kiska'nın bir başka videosunu da paylaşan Demers, "Bu da başka bir açı. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska'nın psikolojisi bozuk" dedi.

YAŞAMINA SON VERMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Marineland hayvanat bahçesinde yıllardır beton tankın içinde tutulan ve hayatta kalan son orka Kiska'nın, yaşadıkları nedeniyle yaşamına son vermeye çalıştığı yorumları da yapıldı.