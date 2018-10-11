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'Son yüzyılın en şiddetli kasırgası' ABD'ye ulaştı

ABD'de günlerdir alarmda beklenen Michael Kasırgası karaya ulaştı. Kıyıdan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre en az bir kişi hayatını kaybetti

11.10.2018 - 05:32 | Güncelleme: AA

ABD'de günlerdir alarmda beklenen Michael Kasırgası karaya ulaştı. AA'nın haberine göre; Michael Kasırgası, yerel saatle 13.00'te (TSİ 20.00) Florida eyaletinin Panama City sahiline ulaştı. Kıyıdan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırga nedeniyle en az bir kişi de hayatını kaybetti.

Yetkililer şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu. Şiddetli rüzgar ve yağmur, ev ve iş yerlerinin çatılarının uçmasına, su baskınlarına ve Florida'da yaklaşık 290 bin kişinin elektrik kalmasına yol açtı.

Meteoroloji yetkilileri, dördüncü kategori ile karaya ulaşan kasırganın, üçüncü kategori seviyesine düştüğünü açıkladı. Kasırganın ve getireceği rüzgarların Florida haricinde Alabama, Georgia, Mississippi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Georgia'nın güneybatısına ve Alabama'nın güneydoğusuna ulaşan Michael Kasırgası nedeniyle bu iki eyalette "acil durum" ilan edildi.

1992'DEN BU YANA EN GÜÇLÜSÜ

Michael Kasırgası'nın, Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor. Ayrıca Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael Kasırgası geçen pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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