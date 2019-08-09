Sonbahar ve kış aylarında doğan bebekler depresyon riski ile karşı karşıya - SAĞLIK HABERİ

Yeni yapılan bir araştırma, sonbahar ve kış aylarında doğan bebeklerin yüksek depresyon riski ile karşı karşıya kalabileceğini çünkü hamile kadınlarda karanlık aylarda stres hormonunun daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ŞİZOFRENİLERİN DOĞUM GÜNLERİNİN NEDEN KIŞ OLDUĞU AÇIKLANABİLİR

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bilim insanları bu araştırma sayesinde şizofrenlerin doğum günlerinin neden kışın olduğunu açıklayabileceklerini bildirdi.

Çevresel değişikliklere maruz kalmanın fetüs sağlığını değiştirdiğini gösteren çalışmaların yanı sıra kaygı, depresyon ve mevsimsel duygusal bozukluk da bunlara eklendi.

Sonbahar ve kış mevsimlerinde doğum yapan annelerin tükürüklerinde stres hormonu olan kortizol seviyelerinin daha yüksek olduğunu bulan bilim insanları, bu durumun bebeğin gelecekteki yaşamında psikiyatrik bozukluklar geliştirme riskini artırdığını söyledi.

DAHA AZ GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMAK RUH HALİNİ TETİKLİYOR

Britanya'daki Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacılara göre; gebe kadınlarda oluşan yüksek düzeyde kortizolün, çocukların zihinsel sağlıklarını etkilediği daha önce açıklanmıştı. Yeni bulguların ise bu hastalıkların neden kış aylarında doğan insanlarda daha yaygın olduğunu açıklayabileceği kaydedildi.

Mevsimlerin ve havanın ruh hali üzerindeki etkilerinin karmaşık olduğunu açıklayan uzmanlar, daha az güneş ışığına maruz kalanların ruh halinin daha negatif olduğunu belirtti.