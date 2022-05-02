Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

İngiliz aktris Sophie Turner, anne olduktan sonra daha iyi bir oyuncu olduğunu dile getirdi

HABERTURK.COM
  • Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

    Şarkıcı Joe Jonas ile 2019'da nikah masasına oturan Sophie Turner, samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Turner, anne olmasının oyunculuğuna büyük katkıları olduğunu ifade etti.
  • Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

    "OLAYLARA FARKLI BAKIYORUM"

    "Game Of Thrones"un yıldızı, yeni dizisi "The Staircase"in (Merdiven) galasında röportaj verdi. 26 yaşındaki Sophie Turner, anne olduktan sonra olaylara karşı farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.
  • Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

    "AİLE KAVRAMI BENİ DAHA DUYGUSAL YAPTI"

    Aile kavramının onu daha duygusal biri yaptığını söyleyen Sophie Turner, "Artık daha çok empati yapabiliyorum. Aileyle ilgili duygularım çok yoğun. Anne olmak, daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı." şeklinde konuştu.
  • Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

    "ANNELİĞİ DENEYİMLİYORUM"

    Turner, konuyla alakalı, "Biliyorsunuz gerçekten iyi bir oyuncu olmanın tek yolu, mümkün olduğu kadar hayatı deneyimlemek ve bu deneyimleri hayata geçirmekten geçer. Şu anda anneliği deneyimliyorum ve umarım bu, performansıma yardımcı olur." ifadelerini kullandı.
  • Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

    2019 YILINDA EVLENDİLER

    Öte yandan "Game of Thrones" dizisindeki "Sansa Stark" karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner ile "Jonas Brothers" grubunun vokalisti Joe Jonas, 2019 yılında evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızlarını kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
  • Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.