Sophie Turner: Annelik beni daha iyi bir oyuncu yaptı

"AİLE KAVRAMI BENİ DAHA DUYGUSAL YAPTI"

Aile kavramının onu daha duygusal biri yaptığını söyleyen Sophie Turner, "Artık daha çok empati yapabiliyorum. Aileyle ilgili duygularım çok yoğun. Anne olmak, daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı." şeklinde konuştu.