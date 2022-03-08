Rasim Öztekin vefatının 1. yıldönümünde anıldı

"Rasim Öztekin'in vasiyetini yerine getiriyorum" 0:00 / 0:00

DHA

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Öztekin, ölümünün 1 yıldönümünde unutulmadı.

Rasim Öztekin, mezarının bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı.

Anmaya katılanlar Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakarak dualar etti. Duaların ardından Rasim Öztekin için boş bir deftere yazılar yazıldı.

"SARDUNYAYI ÇOK SEVERDİ, EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL MEZARINA KOYDUK"

Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, "Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün içi gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine sardunya değil, mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum." dedi.

"SADECE BABAMI DEĞİL, ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM"

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ise gözyaşları içerisinde "Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum, uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

Oyuncu Şoray Uzun ise usta sanatçıyla arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız?' dedim. Bana, 'Konuşmayı sen yaparsın.' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz." şeklinde konuştu.