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Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de yolculuğuna başlayan 45 yaşındaki Jono Dunnett, şimdiye kadar 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle, uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konaklıyor.
Abana'da mola veren Dunnett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar sörfüne küçük yaşlarda başladığını söyledi.
GÜNDE YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE YOL KATEDİYOR
Sınırlarını aşmak için sörf tahtasıyla dünya turuna çıktığını anlatan Dunnett, hava koşullarına göre günde yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti.
O günkü gücüne ve rüzgarın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini anlatan Dunnett, şöyle konuştu:
"Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün 8 saatinde yelken açıyorum, rüzgar olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."
"TÜRKİYE MUHTEŞEM BİR ÜLKE"
Yolculuğunun Türkiye etabında farklı deneyimler kazandığını dile getiren Dunnett, "Türk halkı sıcak ve misafirperver. Yolculuğumdan her geçen gün daha çok keyif alıyorum. Yemekleri lezzetli ve denizde birçok yunus var. Türkiye muhteşem bir ülke" dedi.
Dunnett, yolculuğu boyunca denizlerdeki kirliliğin dikkatini çektiğini, özellikle plastik atıkların çevresel açıdan risk oluşturduğunu ifade etti.
Bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Dunnett, yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlayacağını sözlerine ekledi.
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