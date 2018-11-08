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Sosyal fobi okul başarısını etkiliyor!

Birçok insanın sorunu olan sosyal fobi küçük yaşlarda ortaya çıkabiliyor.Ancak bu durum hangi yaşlarda ortaya çıkarsa çıksın mutlaka tedavi edilmelidir. Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli konu ile ilgili bilgiler verdi

08.11.2018 - 14:34 | Güncelleme:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu, performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme ya da küçük düşme korkusunun yaşanmasının sosyal fobi olarak açıklandığını söyledi.

 Dr. Güveli, "Kişi bu korkunun yaşanmasından kurtulmak için bu tür sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Kaçınma nedeniyle kişinin sosyal mesleki ya da aile yaşamı etkilenir" diye konuştu. 

OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Dr. Güveli sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal fobinin başlama yaşının erken olması ciddi sorunlar doğurur. Okul başarısı etkilenir. Bazıları okulu bırakmak zorunda kalır. Yine bir çok psikiyatrik rahatsızlığın ortaya çıkmasına da yol açabilir. Bunların içinde en önemlisi depresyon, alkol bağımlılığı ve ilaç bağımlılığıdır.

Özellikle batılı ülkelerde yapılan çalışmalarda sosyal fobide alkol kullanımı normal toplum bireylerine oranla 2,5 kat daha yüksek bulunmuştur. Bu da alkolün süper egoyu baskılaması daha rahat davranmayı sağlaması ile açıklanabilir ki, bu durumda zamanla alkol bağımlılığı riskini artırmaktadır. Alkolikler arasında yapılan bir çalışmada sosyal fobi görülme sıklığının normale oranla 9 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.

İntihar düşünceleri ve girişimleri sosyal fobide yaşanan sıkıntıya bağlı olarak sık görülmekle birlikte sosyal fobiye başka psikiyatrik rahatsızlıklar ilave olduğunda daha da artmaktadır. Dolayısıyla sosyal fobi bir an önce tanınmalı ve tedavi edilmelidir."

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