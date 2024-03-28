Sosyal medya fenomeni Talu çifti hakkında yeni iddia

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla Gürcistan dönüşü havalimanında yakalanıp gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece 5 Ocak 2024'te tutuklanmıştı.