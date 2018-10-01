Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.
İSTANBUL'DA 4 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında 'Pucca' adıyla bilinen Pınar K., 'Şam' ismiyle tanınan Şamil K.O. ve 'Burry Soprano' adıyla tanınan Burak A. ile Ali M.A.'yı gözaltına aldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.