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Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri

Giriş: 16.02.2019 - 09:44 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bazı bulmacalar çok kolay gibi gözükse de ufak bir dikkatsizlik sonucu yanılgıya sebep olabiliyor. İşte çözmeniz için biraz dikkat gerektiren testler!

  • 1Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?

  • 2Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Cevap: Salıncak bu şekilde bağlanırsa kız düşer. 

     

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    Bu resimdeki gariplik ne?

  • 4Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Cevap: Kadının aynadaki yansıması ters. 

     

     

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    Çözmek için 7 saniyeniz var!

  • 6Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Cevap: Trenin lokomotifi ve makinisti yok.

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    Haydi biraz kendinizi zorlayın!

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    Cevap: XI (9) ve IX (11) rakamlarının yeri yanlış. 

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    Bu meyvedeki gariplik ne?

  • 10Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Cevap: Üzüm yaprakları bu şekilde olmaz. 

  • 11Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Yanlışı bulabildiniz mi?

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    Cevap: Öğlen saat 2'de güneş batmaz. 

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    Ters giden bir şey var, fark ettiniz mi?

  • 14Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Cevap: Giriş gemi için çok dar. 

  • 15Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Bu resimde mantık dışı olan şey ne?

  • 16Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    Cevap: Kovanın sapı yanlış yerde. 

  • 17Sosyal medyaya damga vuran dikkat testleri
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    7 saniyede bulabildiniz mi?

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    Cevap: Buz pateni yerine tekerlekli paten giymiş. 

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    Biraz gayretle masadaki yanlış detayı fark edebilirsiniz! 

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    Cevap: Cevap June 31'de gizli. June, İngilizce'de haziran ayı anlamına geliyor. Dolayısıyla June 31 (Haziran 31) mümkün değil. Çünkü haziran ayında sadece 30 gün var. 

     

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