Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmasının ardından ön başvuru işelemleri 19 - 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan duyuruda atama ve kontenjan listesi adaylara duyuruldu. Sözleşmeli Öğretmenlik için ön başvurularını tamamlayan adaylar şimdiler sözlü sınav merkezlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmelik sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. MEB tarafından 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

▶ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

▶ Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

▶ Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

▶ Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

▶ Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

▶ 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

▶ Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

▶ 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

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