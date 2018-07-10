Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı

20 bin öğretmen alımı için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları henüz açıklanmayınca öğretmen adayları gözleriniş MEB'e çevirdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili çeşitli açıklamalar olsa da net bir tarih verilmemişti. En son açıklamayı ise eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yapmıştı.

Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada konuya şu şekilde değindi:

"584 bin öğretmen ataması yapacağız. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bin öğretmenimizin mülakatı daha yapılacak. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız." dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik alımları nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB’in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenler yazın maaş alır mı?

Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

Sözleşmeli öğretmenin sözleşme süresi ne kadar olacak?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.