Spor camiası yeni yılı kutladı Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile Süper Lig kulüpleri yeni yıl için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile Trendyol Süper Lig takımları sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıla dair temennilerini dile getirdi.

Federasyonlar ve kulüplerin yeni yıl mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ:

“Hepimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2023 yılından yeni yüzyıla ilk adımlarımızı atıyoruz. Geride bıraktığımız yılda A Milli Erkek Takımımızın tarihte ilk kez grubunu lider tamamlayarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasıyla, A Milli Kadın Takımımızın 6'da 6 yaparak gol yemeden C Liginden B Ligi'ne yükselmesiyle ve 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiğimiz Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olmasıyla büyük gurur yaşadık. Yine tarihte ilk kez, daha önce 5 kez aday olduğumuz, ancak bir türlü kısmet olmayan Dünyanın en büyük organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2032 yılındaki ev sahipliğine İtalya ile birlikte seçilmemizin onurunu yaşadık. 100. yılımızı bu başarılarla taçlandırırken, geleceğe de güvenle bakıyoruz.

Dünyanın önde gelen stadyumlarına, spor ve konaklama tesislerine, yetenekli genç bir nüfusa sahip ülkemizin; nice büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yapacağı ve bu dev şampiyonalara sürekli katılarak elde edeceğimiz başarılarla göğsümüzü kabartacağı nice mutlulukları hep birlikte yaşamayı hedefliyoruz. 2024 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takımımız başta olmak üzere, Kadın Milli Futbol Takımımıza ve tüm milli takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize ülke puanımıza sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, bu kulvarda devam eden temsilcilerimiz için sonu kupayla bitecek bir yıl olmasını arzu ediyorum. Bizlere unutulmaz başarılar kazandıran tüm takım ve sporcularımızı yürekten kutluyorum.

Türk Futbol Ailesinin tüm değerli fertlerinin, kurum ve kuruluşlarının, kulüplerinin sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi gururlandıracak başarılara imza atacağımız 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum.”

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TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU:

“Herkesin yeni yılını kutluyorum! 2024, ülkemiz ve milletimiz için sağlık, huzur ve güzellikler getirsin. Yeni yılınız mutlu ve spor dolu geçsin!”

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: “2023 yılı Türk voleybolu için unutulmaz zaferlerle doluydu! Zor zamanlarda yüzümüzü güldüren, bizlere hep bir ağızdan marşlar söyleten kulüp temsilcilerimize ve milli takımlarımıza teşekkür ederiz. 2024 yılının daha çok başarıya ulaştığımız, daha fazla zafere beraber sevindiğimiz bir yıl olması dileğiyle, Mutlu yıllar!”

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: “Cumhuriyetimizin 100. ve Beşiktaşımızın 120. kuruluş yıl dönümünün heyecanını birlikte yaşadığımız 2023 yılı, aynı zamanda Kulübümüz için önemli değişimlerin gerçekleştiği bir yıl oldu. Beşiktaşlıların desteğiyle girdiğimiz yeni yolda, kültürümüzü, geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatmak, hayal ve hedeflerimiz içerisinde yer alan işleri hayata geçirmek için durmadan çalışacağız. Sizlere daha önce de ifade ettiğim gibi, yolumuz ne kadar uzun ve zor olursa olsun, sizlerin güveni ve desteği sayesinde başaracağız. Yeni yılla birlikte, milletçe hayatımızın her alanında hayallerimize, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimiz yeni bir zamanın başlamasını tüm kalbimle diliyorum. Yeni yılın size, tüm sevdiklerinize, milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, Beşiktaşımız için 2024 yılının her yönden başarılı geçmesini diliyorum.” REKLAM Fenerbahçe: “Sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, sağlıklı ve mutluluk dolu Sarı Lacivert bir yıl olması dileğiyle. MutluYıllar Büyük Fenerbahçe Ailesi”. Galatasaray: “2024'ün dünyaya barış, ülkemize sağlık ve mutluluk, Kulübümüze nice başarılar getirmesi dileklerimizle tüm Galatasaray ailesinin yeni yılını kutluyoruz.” Trabzonspor: “Yeni yılın ülkemiz ve kulübümüz için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor; dünyamız için barış dolu bir yıl olmasını diliyoruz.” RAMS Başakşehir: “Hoş geldin 2024. Nice Mutlu Seneler.” Kayserispor: “Hoş geldin 2024. Yeni yılın tüm dünyaya, ülkemize, şehrimize ve camiamıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle...” Antalyaspor: “Hoş geldin 2024. Sevdiklerimizle birlikte barış, huzur, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmemiz dileğiyle. Mutlu yıllar büyük Antalyaspor taraftarı!” REKLAM Kasımpaşa: “2024. Mutlu Yıllar, Paşalılar!” Sivasspor: “Mutlu Yıllar Yiğidolar.” Ankaragücü: “Mutlu Yıllar Büyük Ankaragücü Ailesi. 2024'ün ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle.” Alanyaspor: “Yeni yılımız kutlu olsun!” Hatayspor: “Mutlu Yıllar Hatayspor Ailesi.” Gaziantep FK: “Yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle!” Konyaspor: “Mutlu Yıllar.” Fatih Karagümrük: “Hoş Geldin 2024! Sevdiklerinizle birlikte barış, sevgi, sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle.” Samsunspor: “Hoş Geldin 2024!” Pendikspor: “Hoş geldin 2024! Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar; 2024’ün ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ederiz. Mutlu yıllar!” İstanbulspor: “Yeni yıl hayatınıza huzur, sevgi, mutluluk ve başarı getirsin. Mutlu yıllar İstanbulspor Ailesi.”