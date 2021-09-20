Mesut Özil veya Valencia üstünden klasik eleştiri yapmak işin kolayı. Bir teknik adam bu iki yıldızından vazgeçiyorsa, oynattıklarından verim almayı düşündüğünden. Muhammed, Pelkas ve Berisha üçlüsü, hangi performans veya devamlılık ile bunu hissettirdi? Cevabını bulmamız gereken soru bu. İlk üç günlük seride bir takımın fizik olarak bu kadar geri gitmesi anlaşılmaz. Önümüzdeki yedi günde yine iki maç yapacaklar.