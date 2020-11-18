Sri Lanka'da eski bakan canlı yayında çiğ balık yedi 0:00 / 0:00

DHA

Sri Lanka’da balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu.

Eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, başkent Colombo’da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

CANLI YAYINDA ÇİĞ BALIK YEDİ

İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi. Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen Wedaarachchi “Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız” dedi.