St. Polten - Sturm Graz maçı öncesi rakamlar

St. Polten ve Sturm Graz, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. St. Polten 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sturm Graz 6 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi St. Polten, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sturm Graz son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 669 kodlu maçı oynayanlar; St. Polten galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.20, Sturm Graz galibiyet oranı 1.75. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

St. Polten önceki hafta Admira Wacker mücadelesinde 0-2 kazandı.

Sturm Graz ise Altach maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan St. Polten, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Sturm Graz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sturm Graz, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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